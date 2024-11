Spaccata in San Jacopino, 'è la decima in dieci giorni'

Spaccata nella notte a Firenze in zona San Jacopino. Nel mirino un locale di via Bellini, 'Alex Burger', dove nella notte è stata spaccata la vetrata e portato via il fondo cassa. "E' la decima in dieci giorni, siamo sull'orlo di una crisi di nervi", commenta Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato cittadini attivi di San Jacopino. "I ladri dovrebbero essere entrati tra le 4 e le 5 del mattino, hanno rotto la vetrata, strappato la cassa dal bancone e l'hanno svuotata sempre nel locale. Ho parlato col titolare, hanno portato via 70-75 euro di fondo cassa, ma ci saranno 2mila euro di danni".

Gianfaldoni, a nome del Comitato torna a chiedere maggiori controlli: "Anche perché oltre alle spaccate c'è anche lo spaccio, fin dal mattino. Rispetto ad altre zone ci sentiamo abbandonati, nonostante le nostre denunce. Oggi invieremo un'altra pec alla Prefettura affinché vengano presi provvedimenti. Residenti e commercianti di San Jacopino pagano le tasse come tutti, non vogliamo essere considerati cittadini di serie B. Nei prossimi giorni organizzeremo una protesta per farci nuovamente sentire, siamo pronti a bloccare una strada".





