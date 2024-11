Dream theater e Bryan Adams al Lucca Summer festival

Ci sono anche i Dream theater e Bryan Adams tra gli ospiti del Lucca Summer festival 2025.

Per i Dream theater è un 'debutto al festival lucchese dove faranno tappa l'1 luglio con il tour estivo, che li vedrà proseguire le celebrazioni per il loro '40th anniversary tour' e suonare i nuovi brani dell'album Parasomnia, in uscita a febbraio prossimo.

Bryan Adams sarà invece a Lucca il 27 luglio: il concerto includerà sia i brani dell'ultimo album So Happy It Hurts, che le innumerevoli hits con cui la star canadese ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni: da Heaven a Summer of 69, da Please Forgive Me a Run To You.



