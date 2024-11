Bocelli, 'overtourism? Turisti non mi fanno paura'

"Non lo so, io sono molto felice quando incontro persone che vengono da tutto il mondo e vivono con rispetto e amore il nostro Paese, non mi fa paura questo".

Lo ha affermato Andrea Bocelli, rispondendo a chi gli chiedeva se a suo parere in Italia ci fosse un problema di overtourism.

Bocelli ha parlato a margine del Side Event Inspiration - Creatività e sinergie con il Made in Italy, in apertura del G7 Turismo oggi a Firenze.

"L'Italia è un giardino di bellezza, un paese straordinariamente bello che noi abbiamo il dovere di conservare, di mantenere e di esaltare sotto tutti i suoi aspetti", ha detto l'artista, ricordando che "l'Italia di oggi è figlia dell'Italia del Rinascimento, e qui a Firenze i fiorentini lo sanno bene".



