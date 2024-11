Al Maggio in scena nuovo allestimento de La Traviata

Al teatro del Maggio di Firenze va in scena un nuovo allestimento della Traviata di Giuseppe Verdi: sei le recite in programma il 19, 21, 26 e 30 novembre alle 20 e il 24 novembre e l'1 dicembre alle 15:30.

Sul podio, alla guida di Orchestra e Coro del Maggio, Renato Palumbo che torna al Teatro fiorentino dopo il Rigoletto dell'autunno 2019. La regia è di Stefania Grazioli, maestro del Coro Lorenzo Fratini. Nella parte di Violetta, Carolina Lopez Moreno, reduce dal successo di Madama Butterfly; nelle recite del 21 e 26 novembre e in quella del primo dicembre la parte è sostenuta da Julia Muzychenko, al suo debutto al Maggio ma alla sua 11/a interpretazione di Violetta in carriera. Alfredo Germont è interpretato da Giovanni Sala, di ritorno al Maggio dopo la Missa defunctorum diretta da Riccardo Muti nella primavera del 2019, e da Matheus Pompeu, al suo debutto sulle scene del Maggio e in Italia. In questo nuovo allestimento le scene sono di Roberta Lazzeri, i costumi di Veronica Pattuelli e le luci di Valerio Tiberi. I movimenti coreografici sono di Elena Barsotti.

Con le sei recite in programma al Maggio La Traviata, si spiega dal Teatro, supera le 130 rappresentazioni fiorentine a partire dall'ottobre del 1937 quando per la prima volta andò in scena al vecchio Teatro Comunale. Se invece si considera il numero complessivo di produzioni a partire dal settembre del 1854, data del debutto assoluto della Traviata a Firenze al Teatro della Pergola, l'ultima opera della cosiddetta 'Trilogia popolare' verdiana è stata rappresentata in oltre 126 produzioni.

Parlando del suo ritorno al Maggio, Palumbo ha ricordato che il suo "debutto a Firenze è avvenuto proprio con Traviata quasi vent'anni fa e poter tornare qui al Maggio dirigendo questo grande capolavoro mi onora e gratifica molto: questa nuova produzione è decisamente marcata da tratti classici, stiamo lavorando cercando di seguire quelli che sono i canoni scritti da Verdi nella partitura".



