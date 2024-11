A Lucca Comics arriva il romanzo a fumetti dei carabinieri

Anche l'Arma dei carabinieri ha un suo romanzo a fumetti. Si intitola 'Prima che sia tardi' e sarà presentato domenica alle 11.30 a Lucca nella sala Tobino di Palazzo Ducale, all'interno di Lucca Comics & Games.

Il volume nato dall'unione tra l'arte delle matite della Scuola romana dei fumetti e dalle tecniche investigative dei carabinieri, viene spiegato, "è dedicato ai ragazzi e ha lo scopo di far conoscere meglio e più da vicino alle giovani generazioni l'interezza delle attività dell'Arma dei carabinieri sotto una nuova veste, utilizzando un linguaggio dinamico, in grado di parlare a tutti". La storia, ambientata a Roma, vede impegnati il maresciallo maggiore Massimo De Rosa (detto Ombra) e la sua squadra, appartenente al Raggruppamento operativo speciale (Ros), in una corsa contro il tempo per ritrovare un'adolescente scomparsa misteriosamente nel nulla. L'azione si sposterà in diverse zone della penisola dove opera la malavita organizzata: dai bassifondi di città alle ville di campagna. "Si tratta di un fumetto avventuroso dalle tinte noir che si basa su fatti verosimili che potrebbero davvero essere accaduti", dice Luca Raffaelli, scrittore ed esperto di fumetti e animazione che ha curato l'introduzione del volume.



