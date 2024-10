Lucca comics, quasi 240.000 biglietti venduti alla vigilia

Sono al momento quasi 240.000 i biglietti venduti per l'edizione 2024 di Lucca comics & games, il festival al via da domani e che animerà fino al 3 novembre la città toscana dove per la durata della manifestazione le scuole rimarranno chiuse. Il numero massimo consentito è di 80.000 ticket rilasciati al giorno, oltre 67.000 quelli emessi per il 2 novembre. Potenziato il trasporto ferroviario: 140 i treni in più.

Dai manifesti di Yoshitaka Amano alle iniziative per i 50 anni di Dungeons & Dragons ai cui creatori Gary Gygax e Dave Arneson Luca intitola il sotterraneo del baluardo San Paolino, dai 40 di Tetris e dall'anteprima mondiale del gioco Star Wars™: Unlimited alla seconda serie di Squid Games, questo alcuni eventi del ricchissimo programma della rassegna, quest'anno intitolata 'Butterfly Effect' in omaggio a Giacomo Puccini di cui ricorre il centenario dalla oìmorte. E domani sera ci sarà lo spettacolo 'Concerto a due per Puccini' protagonista Alessio Boni, con le scenografie di Amano, che quest'anno ha firmato i poster di Lucca Comics. Nell'area Comics, in centro città sono 82 gli stand di editori italiani, ma non mancano anche quelli stranieri. Ancora più internazionale è la lista degli artisti in arrivo da Usa, Giappone, Taiwan, Francia, Corea, Cina, Messico, Argentina, Venezuela, Marocco, Egitto e Tunisia, oltre che da tutta Europa, alcuni per la prima volta a Lucca.

Tra gli eventi si celebreranno i trent'anni di Panini Comics, i 20 anni di Tunué. Sono confermate l'area foodmetti, dedicata a fumetti ed enogastronomia, Athleticon dedicato allo sport, e Japan Town con i suoi 120 espositori e una nuova area Mangaka, con showcase a tema, una mostra per i cinquant'anni degli Chogokin. Porteranno i loro titoli di punta Amazon Prime Video, Disney+, Universal Picture e Netflix e fra le anteprime il nuovo film dei Looney Tunes. Saranno presenti registi come Gabriele Salvatores, scrittori come R.L. Stine, padre dei Piccoli Brividi, Felicia Kingsley, Erol Otus e Tyler Jacobson. Complice l'uscita della nuova traduzione de Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien a opera dello scrittore Wu Ming 4, Lucca Comics & Games ospiterà un ciclo di incontri dedicati alla Terra di Mezzo in collaborazione con Bompiani e Aist. Non mancheranno poi i videogames. Ancora l'Arcidiocesi di Lucca e la Chiesa Valdese di Lucca cureranno l'iniziativa Fede&Fumetto, Marevivo promuoverà la campagna nazionale 'Piccoli gesti, grandi crimini', il Cnr porterà nuovamente Comics&Science, progetto di comunicazione della scienza a fumetti, il Centro affidi di Lucca sarà presente con uno stand e un fumetto dedicato mentre nell'area Lucca junior spazio anche al Regno di Babbo Natale di Vetralla.



