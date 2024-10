I Simple Minds per la prima volta a Lucca Summer

I Simple Minds per la prima volta sul palco del Lucca Summer Festival vengono annunciati dal promoter della manifestazione per la data del 24 luglio 2025 in piazza Napoleone. Si tratterà di un esordio assoluto sul palco di Lucca per la band scozzese che ha annunciato una serie di spettacoli estivi per il 2025 in seguito al grande successo del loro Tour Mondiale 2024 - il più grande dalla tournée del 1985.

Durante l'ultimo anno, i Simple Minds hanno suonato davanti a circa 1 milione di persone in tutto il mondo.

Biglietti in vendita dal 31 ottobre su ticketone.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA