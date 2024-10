Sciopero studenti al liceo Firenze 'Vogliamo scuola sicura'

Non sono entrati in classe, ha fatto 'sciopero' gran parte degli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, che era stato evacuato in emergenza il 25 ottobre per problemi alla struttura edile durante lavori in un cantiere al piano terreno. Stamattina la scuola era regolarmente riaperta, ma alcuni striscioni sono stati appesi fuori dal liceo per chiedere più sicurezza e molti studenti, appunto, non sono entrati classe.

"Stamattina sono entrati in pochi - spiega una ragazza fuori dal liceo - In classe mia non è entrato nessuno, siamo rimasti tutti fuori, chiediamo più sicurezza".

"Scuola = diritto non pericolo" uno degli striscioni appesi dagli studenti sulla cancellata laterale dell'istituto. Gli altri striscioni recitano: "Senza sicurezza puntiamo alla salvezza" e "Crolla la scuola ma non il sistema". Davanti al portone è stato appeso uno striscione bianco con la scritta: "No ai lavori durante l'orario scolastico. Noi teniamo alla nostra sicurezza e voi?". Altri manifesti invitano a scioperare per una scuola più sicura.

Dopo il suono della campanella molti studenti - alcuni di loro si sono presentati col caschetto da lavoro in testa -, si sono spostati nel giardino di fronte per confrontarsi su quanto accaduto. "Abbiamo il caschetto come se fossimo operai in cantiere - dice un ragazzo - ma siamo studenti a scuola e chiediamo di stare in un luogo sicuro".



