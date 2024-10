In auto 12 chili di marijuana, arrestata coppia di fidanzati

Sorpresi a viaggiare in autostrada con 12 chili di marijuana. Sono stati così arrestati dalla polizia stradale di Arezzo una coppia di fidanzati durante un controllo in A1.

All'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino Ovest gli agenti hanno provveduto al controllo di una Citroen C3 piuttosto malandata che viaggiava in direzione sud. A bordo la coppia, il conducente di 35 anni albanese, regolarmente residente in Italia e a fianco la fidanzata italiana di 23 anni. I due, pur raccontando che quel viaggio era l'inizio di un periodo di vacanza, sono apparsi troppo nervosi per un normale controllo di polizia e i poliziotti hanno così deciso di approfondire, trovando, nel portabagagli della loro autovettura, un grosso trolley con all'interno 12 buste di plastica contenenti 12 chili di marijuana per un valore al mercato dello spaccio di circa 120.000 euro. I due giovani, già noti alle forze dell'ordine sono stati quindi arrestati e condotti in carcere ad Arezzo e a Firenze.



