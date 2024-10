Galleria Accademia Firenze, ingresso gratuito 3 e 4 novembre

Due giornate a ingresso gratuito, domenica e lunedì prossimi alla Galleria dell'Accademia di Firenze: il 3 novembre il museo celebra la #domenicalmuseo e il 4 sarà aperto straordinariamente in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e della giornata delle Forze armate.

La Galleria, si ricorda, sarà poi aperta di sera, fino alle 22, il 29 e il 31 ottobre e ancora il 5 dicembre e il 6 gennaio prossimo. Non è possibile prenotare l'ingresso al museo nelle giornate di gratuità, mentre, si spiega, è fortemente consigliata la prenotazione per tutti gli altri giorni, disponibile tramite call center al numero 055294883 oppure sul sito ufficiale del Museo.



