Uno spettacolo per scoprire i segreti del Teatro della Pergola

Torna a Firenze 'In sua movenza è fermo', viaggio teatrale che per il 19/o anno porterà gli attori della Compagnia delle Seggiole a far scoprire a gruppi ridotti di spettatori i segreti del Teatro della Pergola, uno dei più antichi e prestigiosi d'Italia. Nelle varie tappe dello spettacolo all'interno della struttura, si svolgerà il racconto della Pergola anche con l'accompagnamento delle voci dei grandi protagonisti della sua storia, come l'impresario Lanari, Antonio Meucci, l'inventore del telefono che era un dipendente del teatro, la sartina di Eleonora Duse ed altri ancora. Previsti 10 appuntamenti tra novembre 2024 e aprile 2025.

Gli appuntamenti sono con tre partenze per ogni data (ore 10, 11 e 12) per una durata di circa 1 ora e 15 minuti. Queste le date (serve la prenotazione): 10 novembre 2024, 8 dicembre e 15 dicembre, poi 19 e 26 gennaio 2025, 9 febbraio e 16 febbraio, 9 e 23 marzo, 13 aprile 2025.



