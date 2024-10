In mostra le specie aliene di fiumi e laghi italiani

Una mostra scientifica al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa illustrerà una serie di specie faunistiche aliene che, per motivi diversi ma solitamente per cause umane, hanno raggiunto aree di cui non sono originarie, come le acque interne. L'esposizione, che sarà inaugurata il 25 ottobre, si intitola 'Inconsapevoli Invasori.

Le specie aliene nelle acque interne e le minacce alla biodiversità'. Tali specie possono diventare "inconsapevoli invasori" perchè turbano gli ecosistemi in cui si insediano e arrecano danni alle specie native.

Tra le specie illustrate ci sono testuggini palustri esotiche che possono danneggiare la testuggine palustre europea Emys orbicularis e gli habitat in cui vive, esemplare autoctono in Italia e Slovenia di cui il progetto europeo Life+ UrcaProEmys, di cui il Museo è partner, tenta di migliorare lo stato di conservazione. Altre specie esotiche che impattano sugli habitat italiani sono pesci, crostacei e molluschi non originari delle nostre acque interne, ma che da molti anni ne sono ormai invasori della biodiversità di ruscelli, fiumi e stagni italiani.

La mostra, visitabile fino al 25 gennaio 2025, presenta acquari e terrari con animali vivi ed è arricchita da pannelli esplicativi, fotografie e video professionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA