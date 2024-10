Smile project per l'Eritrea, charity market a Firenze

Torna a Firenze l'appuntamento con il charity market per Smile project, associazione senza scopo di lucro che promuove progetti per l'Eritrea. L'annuale mercatino di beneficenza si terrà dal 25 al 27 ottobre al Tepidarium del Roster. In vendita abbigliamento, scarpe, borse e accessori di noti brand il cui ricavato sarà devoluto a favore dell'Eritrea.

Il Charity market si svolgerà poi dall' 8 al 10 novembre anche a Roma dove nei giorni scorsi, sempre a sostegno di Smile project, si è tenuto un gala di beneficenza.

Proprio quest'anno Smile project compie 10 anni: a fondarla e presiederla Elsa Michael, eritrea di nascita e italiana di adozione. In collaborazione con il governo eritreo Michael promuove progetti aventi come scopo principale l'istruzione scolastica e la formazione professionale per garantire un futuro a giovani, donne e soggetti deboli in Eritrea. Nel corso di questi anni, si spiega, è stato così ristrutturato completamente l'orfanotrofio di Godaif, sono stati introdotti nel mondo del lavoro 200 ragazzi sordomuti formati con corsi professionali di sartoria, è stato attivato il progetto Eri hancraf con corsi di ricamo a macchina, modellistica, cucito, gestione finanziaria ed economica per oltre 250 donne ed evitato la chiusura della scuola residenziale per bambini ciechi.



