Diagnosi precoce del Parkinson, studio con test olfattivo

Un test olfattivo effettuato dal proprio medico di famiglia o all'ospedale Apuane, associato a innovative analisi biochimiche svolte sul materiale biologico di un tampone nasale, possono aprire la strada alla diagnosi precoce della malattia di Parkinson. È questo l'obiettivo dello studio 'Arianna', l'iniziativa di diagnosi precoce avviata dall'unità operativa di neurologia dell'ospedale Apuane dal dottor Carlo Maremmani.

Mediante un test olfattivo specifico, non invasivo, effettuato in Asl o dal proprio medico, combinato ad un tampone nasale da fare successivamente all'ospedale Apuane di Massa, si spiega, è possibile svelare alterazioni collegate alla neurodegenerazione molto tempo prima della comparsa dei disturbi del movimento. La malattia, sottolinea Maremmani, "viene attualmente diagnosticata quando il paziente presenta sintomi motori: tremore, rallentamento motorio, ipertono muscolare, variamente combinati tra loro. Oggi sappiamo che il processo neurodegenerativo ha inizio nel sistema olfattivo e gastroenterico, e procede lentamente nel corso di circa 20 anni sino a raggiungere e lesionare le zone della motricità automatica nel sistema nervoso. Il traguardo da raggiungere - conclude il medico - è dunque quello di diagnosticare la malattia di Parkinson prima che compaiano i disturbi del movimento, cioè nella fase definita premotoria".

Lo studio, promosso dall'Asl Toscana nord ovest, verrà presentato in un incontro aperto al pubblico, in programma sabato 26 ottobre all'ospedale Apuane. A seguire partirà la campagna di reclutamento dei cittadini che potranno beneficiare delle nuove prospettive legate alla diagnosi precoce del disturbo.



