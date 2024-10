Donna rapinata in strada in centro Firenze, arrestato 27enne

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere l'autore di una violenta rapina ai danni di una donna avvenuta in strada nel centro storico di Firenze. Il fatto risale alla notte di mercoledì scorso ma è stato reso noto solo oggi.

Da quanto spiegato in una nota dell'Arma, erano circa le 2.30 quando in via de' Pucci, non lontano da piazza del Duomo, la vittima ha chiesto aiuto a due pattuglie dei carabinieri che transitavano lungo la strada. La donna, in evidente stato di shock, ha raccontato di essere stata rapinata della borsa, fornendo una rapida descrizione fisica dell'autore. Quest'ultimo è stato poi bloccato dai militari nella vicina piazza San Marco. Il 27enne, di origine marocchina, con sè aveva ancora la borsa portata via alla vittima. Attraverso poi la visione delle immagini registrate dalle telecamere comunali in via de' Pucci è stato accertato che il l'aggressore si sarebbe inizialmente avvicinato alla donna per chiedere qualcosa con insistenza e che poi, allontanato da quest'ultima, l'ha aggredita e spinta a terra. In pochi secondi la vittima è stata ripetutamente colpita per farle lasciare la borsa e, quando si è rotta la tracolla, il rapinatore è fuggito con la refurtiva. Riuscita a rialzarsi, la vittima ha scorto in lontananza le due pattuglie dei carabinieri e ne ha richiamato l'attenzione.



