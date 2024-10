Maggio, nuovo allestimento di Madama Butterfly omaggia Puccini

E' in programma il 24 ottobre la prima recita di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nuovo allestimento che torna in cartellone al Maggio musicale fiorentino a distanza di tre anni dall'ultima ripresa del titolo. L'opera s'inserisce nelle celebrazioni dedicate al compositore in occasione del centenario dalla sua morte che proseguirannno con altri due eventi: il 29 novembre con uno spettacolo dal titolo 'Puccini racconta Puccini' e il 15 dicembre con la ripresa dell'atto unico Gianni Schicchi.

Dopo il debutto di Madama Butterfly sono in programma tre repliche, il 27 ottobre e il 2 novembre alle 15:30 e il 31 ottobre alle 20. Sul podio il direttore principale Daniele Gatti. Questo nuovo allestimento di Butterfly è in ordine cronologico il 25esimo che il Maggio Fiorentino programma a partire dall'aprile del 1930 per un totale complessivo finora di 150 recite. Sul palcoscenico, nella parte della protagonista Cio-Cio-San, Carolina López Moreno; Piero Pretti, interpreta F.B. Pinkerton e Nicola Alaimo veste i panni del console Sharpless mentre Marvic Monreal è Suzuki, la servente di Cio-Cio-San.

"Questa produzione di Madama Butterfly è il mio ultimo impegno in qualità di direttore principale - dice Daniele Gatti - qui al Maggio musicale fiorentino e segue di pochi mesi Tosca, andata qui in scena la scorsa primavera nel corso del Festival. È, ed è stato, per me un doppio ritorno dunque nel teatro e nel mondo di Puccini, dal quale sono stato lontano per quasi un ventennio: mi ha dato moltissima gioia riprendere in mano le sue opere; la lettura per esempio che è stata data a Tosca ha testimoniato questa ricerca in quella che è la grande teatralità di Puccini e il lavoro che abbiamo intrapreso con Butterfly insieme al regista, Lorenzo Mariani, ripercorre in parte la stessa strada".



