L'Università di Pisa celebra Kafka con una mostra alla Sapienza

Nell'anno del centenario della morte di Franz Kafka, l'Università di Pisa ha inaugurato nel loggiato del Palazzo della Sapienza di Pisa la mostra bilingue e a ingresso libero "Komplett Kafka / A tutto Kafka", a cura della professoressa Serena Grazzini. In esposizione 20 pannelli stampati fronte-retro in italiano e in tedesco, tratti dall'albo biografico del fumettista e poeta austriaco Nicolas Mahler, attualmente direttore artistico della Scuola di poesia di Vienna, che si è ispirato alle parole, ai personaggi, alle suggestioni evocate dalle opere kafkiane.

"Franz Kafka - ha spiegato Grazzini - è stato un interprete straordinario del suo tempo, narratore delle angosce, delle paure e degli interrogativi che attraversano l'uomo moderno.

Autore proveniente dai margini, apparteneva alla minoranza linguistica tedesca e alla comunità ebraica di Praga, eppure è diventato una voce emblematica del suo secolo. La sua eredità letteraria, infatti, è stata raccolta e rivisitata da numerosi scrittori che, ancora oggi, nel XXI secolo, continuano a ispirarsi alla sua opera. La mostra tratta da un album biografico di Mahler, rappresenta un esempio di come artisti, intellettuali e semplici lettori si confrontino con Kafka, reinterpretandolo e facendolo proprio".

Promossa a livello internazionale dal Literaturhaus di Stoccarda e dal Goethe Institut, l'iniziativa è realizzata grazie alla sinergia tra l'associazione italo tedesca di Pisa e il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, e alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, con l'associazione "Pro Deutsch Italia" e con il Festival di cultura ebraica Nessìah. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, fino al 21 dicembre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA