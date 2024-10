Omaggio a Volonté al festival Presente Italiano di Pistoia

Un omaggio all'attore Gian Maria Volonté, a 30 anni dalla scomparsa, è l'evento speciale della decima edizione di Presente Italiano, festival dedicato al cinema italiano che si terrà a Pistoia dal 15 al 21 novembre, tra il cinema Roma e la Libreria Lo Spazio di Pistoia.

Dopo Massimo Troisi, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli e Totò il festival, ideato e diretto da Michele Galardini, dedica a Volonté il manifesto realizzato dalla graphic designer Margherita Perugi. Il manifesto si ispira all'interpretazione di Volonté operaio in "La classe operaia va in paradiso" di Elio Petri, tra i film in programma alla sezione che il festival gli dedica insieme a "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", "Porte aperte", "Sbatti il mostro in prima pagina" e "Sacco e Vanzetti".

Contestualmente al lancio del manifesto, il festival apre la chiamata per partecipare alla selezione della giuria popolare di Presente Italiano (c'è tempo fino al 3 novembre). Compito della giuria sarà partecipare alle proiezioni dei 6 film in concorso e stilare, al termine di ognuna, un giudizio di merito espresso all'interno di una scala di valori da 1 a 6 (dove 6 rappresenta il voto più alto). Il sorteggio avverrà pubblicamente il 6 novembre alle 19 e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Festival.



