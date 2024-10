Caretta caretta impigliata in rete, liberata da guardia costiera

Un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta, rimasto impigliato in una rete è stato liberato oggi da una motovedetta della guardia costiera di Viareggio (Lucca). L'intervento a seguito di una segnalazione da parte di un diportista in navigazione a largo del litorale di Torre del Lago, a circa un miglio nautico dalla costa. Non avendo alcun tipo di ferita la tartaruga marina ha potuto riprendere il mare aperto.

La sala operativa della Capitaneria di porto viareggina ha coordinato l'intervento in stretta collaborazione con Arpa Toscana per definire correttamente le migliori procedure da attuare per il benessere dell'animale e per l'acquisizione di tutti i dati scientifici di interesse dell'Agenzia, utili per il monitoraggio di questa specie.



