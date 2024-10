9.000 atleti da 52 Paesi hanno pedalato all'Eroica

Oltre 9.016 iscritti da 52 Paesi diversi, di cui 8.331 effettivamente a pedalare sulle strade del Chianti e della Val d'Orcia, nella provincia di Siena. Questi i numeri della 27/edizione de L'Eroica resi noti stasera dagli organizzatori dopo due giorni di pedalate su strade sterrate e impervie. Il 41% dei partecipanti iscritti era straniero. Oltre 1.000 donne hanno preso il via. Tra i diversi percorsi, sabato sui due più lunghi hanno pedalato 3.618 ciclisti, mentre oggi, domenica, sui tre percorsi 4.713 ciclisti, vale a dire il 57% del totale.

L'ideatore Giancarlo Brocci afferma che "l'entusiasmo della gente è contagioso e noi organizzatori siamo prigionieri di questa meravigliosa creatura e di questo mondo che si è creato attorno Gaiole in Chianti. Dobbiamo troppo a questa gente e siamo obbligati a lavorare fin d'ora alla prossima edizione".

Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd, ha rimarcato la presenza sulla strada della "Fiat 1500 utilizzata per le riprese al Giro negli anni '60 e '70. In tantissimi hanno scelto di pedalare sul percorso dei 'Cento anni della radio'". Alla realizzazione della manifestazione hanno operato 1.000 volontari. Per l'edizione del 2025 (primo fine settimana di ottobre) c'è la voglia di allestire un villaggio "più grande, più bello, ancora più accogliente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA