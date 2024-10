I maestri del giornalismo al Gabinetto Vieusseux, incontri

Gianni Brera, Oriana Fallaci, Leo Longanesi, Indro Montanelli, Eugenio Scalfari, Tiziano Terzani sotto la luce del Gabinetto Vieusseux di Firenze che dedica a celebri interpreti del giornalismo del '900 una serie di incontri a partire dal 10 ottobre. Sono conversazioni che rievocano i ritratti di chi ha conosciuto quel mondo direttamente, insieme a tanti ospiti, fra cui Massimo Giannini, Agnese Pini, Beppe Severgnini e Giuseppe Smorto.

La rassegna, intitolata 'I maestri del giornalismo', si colloca nell'ambito dei Martedì del Vieusseux, si terrà nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi e arriva al 3 dicembre (sempre ore 17,30, a ingresso libero).

"Il progetto - spiega il presidente Riccardo Nencini - si inserisce nel solco della lunga tradizione del Gabinetto Vieusseux, nato come luogo aperto al dibattito e al confronto su tematiche di estrema attualità. Il progetto nasce per riprendere le fila di questo discorso interrotto. Oggi, come allora, si avverte la necessità di valorizzare e ridisegnare la professione del giornalista nel mondo contemporaneo, con uno sguardo attento e sensibile che riaffermi il suo valore etico e l'esercizio dello spirito critico". "Nostra intenzione - aggiunge il direttore Michele Rossi - è riflettere con i protagonisti del giornalismo di oggi su un settore in grande trasformazione negli anni della rivoluzione digitale".

Inizia il 10 ottobre l'italianista Franco Contorbia con la lectio 'Il giornalismo di ieri e di oggi'. Il 15 ottobre Marino Biondi, in dialogo con Gabriele Rizza, affronta la figura di Leo Longanesi, considerato da molti il primo giornalista italiano moderno. Il 29 ottobre omaggio a Tiziano Terzani, con la moglie Angela Terzani Staude en Jacopo Storni, in dialogo con Raffaele Palumbo. Il 5 novembre Massimo Giannini e Gianluca Monastra parlano di Eugenio Scalfari, quindi il 14 Anna Gorini su Oriana Fallaci con Riccardo Nencini e Agnese Pini. Il 26 novembre parla di Indro Montanelli Beppe Severgnini di cui è stato allievo, in dialogo con Paolo Di Stefano. La rassegna si conclude il 3 dicembre con un ritratto di Gianni Brera consegnato dal racconto di Giuseppe Smorto.



