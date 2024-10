Stefano Ricci firma lo yacht club di Sindalah

La moda fiorentina sbarca a Sindalah, isola della futuribile Neom: porta d'accesso al mar Rosso nel nord ovest dell'Arabia Saudita, si prepara a diventare una delle principali destinazioni per la comunità internazionale dello yachting e i viaggiatori di lusso. Progettata dall'architetto Luca Dini, vanta un porto turistico con 86 posti barca e 75 boe al largo. A firmare gli interni dello Yacht club, invece, il designer fiorentino Stefano Ricci, chiamato a disegnare gli spazi all'insegna della raffinatezza italiana, con materiali opulenti come il marmo bianco di Carrara, ma anche tessuti intrecciati a mano provenienti dallo storico Antico Setificio Fiorentino e superfici in radica nella sfumatura Sindalah Blue. "Sono entrato a far parte del progetto Sindalah Yacht Club perché credo che Neom sia una visione avanti di 30 anni rispetto al resto del mondo, - dice lo stilista -. È un bellissimo salto nel futuro". All'interno del club si trova anche un ristorante che propone piatti italiani.

Neom è uno dei progetti chiave a supporto della strategia nazionale del turismo dell'Arabia Saudita, Sindalah comprende tre hotel, una marina, un esclusivo beach club, uno yacht club, punti vendita di lusso internazionali.



