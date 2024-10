Morto Gherardo Guidi, patron della Capannina di Forte dei Marmi

È morto la notte scorsa, in seguito a un improvviso malore, Gherardo Guidi, 83 anni, storico patron della Capannina di Forte dei Marmi (Lucca), il locale simbolo della Versilia fondato da Achille Franceschi nel 1929, protagonista anche del film cult di Carlo Vanzina 'Sapore di Mare' con Jerry Calà.

Guidi aveva ripercorso la sua attività di imprenditore anche in un libro, 'Così ho sedotto la notte', partendo dagli esordi della 'Sirenetta' di Castelfranco di Sotto (Pisa), sua città natale, dove negli anni 60 riuscì a portare Mike Bongiorno, Little Tony e Gino Paoli. Poi gli anni '70 a Firenze e Bologna, con un'attivita' professionale sempre tesa alla ricerca delle migliori orchestre, cantautori e divi, a iniziare da Renato Zero e Amanda Lear. Infine gli '80, dal boom della discomusic a film come Sapore di mare per arrivare ai giorni nostri.



