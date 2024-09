Meteo, allerta gialla per Toscana nord ovest e aree già colpite

La protezione civile della Regione Toscana ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del nord ovest dalla prossima mezzanotte fino alle ore 14 di domani venerdì 27 settembre. Inoltre, viene emessa allerta gialla per le zone denominate Etruria Costa Centrale - domani dalle ore 8 alle ore 18 - in ragione della vulnerabilità delle aree interessate dalle "criticità pregresse", cioè dalle ultime esondazioni e danni nei giorni scorsi.

Piogge più frequenti e probabili sono attese sulle zone di nord-ovest nella prima parte della giornata, a carattere sparso nell'interno, dal pomeriggio e in serata.

Inoltre, c'è anche allerta gialla per vento forte in Appennino, sulla Valle del Reno e sull'Alto Mugello dalle ore 21 di oggi 26 settembre fino alle ore 7 di domani 27 settembre.

Previste forti raffiche sui crinali appenninici e nelle zone sottovento (fino a 60-80 km/h) o temporaneamente superiori fino a 80-100 km/h in serata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA