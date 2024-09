Fiamme in ex hotel del Valdarno, evacuate 10 persone

Incendio all'ex hotel River di San Giovanni Valdarno (Arezzo), dove risultano evacuate circa 10 persone. Non risultano feriti. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal secondo piano della struttura da dove è stato notato uscire fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che si sono occupati di sedare le fiamme e bonificare l'area. L'incendio ha interessato l'intero secondo piano ed è partito da una stanza del'ex hotel dismesso. Non si segnalano feriti, ma 10 persone trovate all'interno sono state evacuate. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per le indagini. L'ex hotel è situato in zona Oltrarno e da mesi è al centro delle cronache per degrado ed episodi di microcriminalità, inoltre verrebbe occupato abusivamente. Prima dell'estate il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi ha firmato un'ordinanza sgombero perché l'edificio, riporta il documento, rappresenta "un rischio per la salute pubblica". Il provvedimento è stato eseguito ma, come testimoniano i continui fatti di cronaca e le dichiarazioni dei residenti in zona, alcune persone sono rimaste all'interno o tornano ad occuparlo di nuovo. Da accertare le cause dell'incendio.



