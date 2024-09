80 gallerie d'arte alla Biennale dell'Antiquariato di Firenze

Oltre 80 gallerie provenienti da tutto il mondo, di cui 14 nuove partecipazioni, per la 33/a edizione della Biennale internazionale dell'Antiquariato di Firenze che si aprirà il 28 settembre e proseguirà fino al 6 ottobre esponendo a Palazzo Corsini quadri, sculture e opere d'arte antiche e contemporanee.

Tra le gallerie presenti, è stato spiegato durante la presentazione, torna quest'anno la Dickinson Gallery che presenta un primo disegno di 'Giove' di Michelangelo. Per la sua prima partecipazione alla Biaf Flavio Gianassi presenta 'Quattro teste urlanti', realizzate in bronzo dorato da Gian Lorenzo Bernini e dichiarate di eccezionale interesse storico e artistico nel 2019. Da Alessandra Di Castro arriva in mostra una scultura lignea di Andrea Brustolon che rappresenta 'l'Ecce Homo', mentre la Gallo Fine Art porta una selezione di opere d'arte tra cui un dipinto di Francesco Zuccarelli che raffigura una Festa in campagna eseguito durante il soggiorno inglese del maestro nel 1753. Dalla galleria Fondantico arriva a Firenze la 'Venere dormiente con Cupido e un amorino' del 1618-1620 di Giovanni Lanfranco, mentre Frediano Farsetti presenta opere del primo Novecento italiano a firma di Alberto Savinio, René Paresce, Mario Tozzi, Massimo Campigli, Gino Severini e Giorgio de Chirico. Nello stand di Maurizio Nobile è esposto, tra le altre, la 'Madonna con il Bambino' di Girolamo Coltellini, mentre Longari Arte propone il 'Ritratto di ecclesiastico' di Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto. La ritrattistica è al centro della proposta della Cantore Galleria Antiquaria, con 'Ritratto di gentildonna del Cinquecento' di Innocenzo da Imola, il 'Ritratto di Cosimo III' di Baldassarre Franceschini detto il Volterrano, 'Francesco di Cosimo II de' Medici' di Justus Sustermans. Per oggi, 26 settembre, è in programma una cela di gala con oltre 800 invitati, tra cui molti direttori di musei nazionali e internazionali, e domani, 27 settembre, si terrà l'evento di beneficenza a favore della Fondazione Bocelli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA