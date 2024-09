Ornellaia, pioggia forte ma nessun grosso danno a nostre vigne

"All'indomani delle forti piogge cadute nella zona di Bolgheri nelle nostre tenute, che si trovano sulla fascia settentrionale del territorio di Bolgheri, sono caduti tra i 100 e i 120 mm di pioggia. La presenza dell'inerbimento spontaneo in tutte le nostre parcelle e le pendenze dei nostri vigneti, che salgono fino a 120 metri sul livello del mare, ci hanno aiutato ad evitare dei particolari danni. Nelle nostre parcelle situate più a sud è piovuto con maggiore intensità senza però creare grossi danni".

Così Marco Balsimelli, direttore di produzione di Ornellaia e di Masseto, tra le più blasonate cantine di Bolgheri (Livorno), dopo un sopralluogo nelle vigne, parcella per parcella, all'indomani dell'ondata di maltempo. "La vendemmia di Masseto è finita la scorsa settimana - aggiunge - e anche le uve dei vigneti di Ornellaia sono quasi completamente in cantina, tranne alcuni piccoli appezzamenti di Petit Verdot e Cabernet Sauvignon. Avremo bisogno di altri quattro giorni di raccolta per chiudere la vendemmia e aspettiamo di nuovo il sole per entrare nelle vigne".



