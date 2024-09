Ingerisce 1,2 kg di eroina, arrestata all'aeroporto di Pisa

La Guardia di finanza di Pisa, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha arrestato una 34 anni, appena atterrata all'aeroporto di Pisa con un volo proveniente dal Belgio, perché è risultato che la donna, di origine nigeriana, aveva ingerito 114 ovuli contenenti complessivamente 1265 grammi di eroina.

La 34enne è stata scoperta dopo essere stata sottoposta a radiografie perché non aveva saputo fornire risposte convincenti, al momento del controllo, per il suo viaggio in Italia. Il controllo ha evidenziato 114 ovuli di plastica avvolti in strati di nastro adesivo all'interno dello stomaco.

La donna è stata arrestata e condotta in carcere. La droga, una volta immessa nel mercato dello spaccio, per gli investigatori avrebbe fruttato circa 100mila euro.



