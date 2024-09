Morto il musicista Nick Becattini, una vita per il blues

È morto nella sua abitazione di Camaiore (Lucca) il musicista Nicola 'Nick' Becattini. Originario di Pistoia, aveva 62 anni e si era trasferito a Camaiore, luogo di origine della moglie. Il mondo della musica perde un grande interprete, ma anche interprete del genere blues, conosciuto sia in Italia che all'estero. Era considerato uno dei più grandi chitarristi contemporanei. Dal 2018 era malato di Sla, ma nonostante questo ha continuato a suonare in pubblico finché è stato possibile. All'ultimo Pistoia Blues è salito sul palco, nonostante la malattia, per raccogliere l'applauso del pubblico, mentre andavano le note di 'Sweet Home Pistoia', brano inedito che lui ha composto proprio per il festival ricordando tante persone che hanno reso possibile 43 edizioni della rassegna. È stato uno dei momenti più toccanti ed emozionanti del festival, di cui è stato assiduo artista, ed omaggio a un musicista che ha portato il nome di Pistoia nel mondo.

Nick Becattini, pure autore di libri, ha vissuto anche a Chicago (Usa) e per un periodo ed è stato influenzato da altri generi musicali come il rock. Sposato con Luisa, lascia due figli, Marco e Bambi, figlia campionessa di ginnastica ritmica che ha preso parte anche agli Special Olympics World Games di Berlino vincendo cinque medaglie. Il padre l'ha seguita l'anno scorso con la moglie.

La camera ardente è stata allestita alla Chiesa di Santa Teresa a Camaiore in via Sterpi. Una benedizione pubblica della salma con cerimonia sono fissate alla chiesa della Badia di Camaiore per giovedì mattina alle 12. Il funerale è fissato alle 16 sempre giovedì, a Pistoia, sua città, nella chiesa di San Paolo. Il sindaco Alessandro Tomasi e l'amministrazione comunale di Pistoia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Nick Becattini e vicinanza a parenti e amici che lo hanno perso.

"All'ultimo Pistoia Blues - ricorda il sindaco - ci siamo alzati tutti in piedi per te. Il nostro applauso - l'applauso di Pistoia - risuona anche adesso in piazza Duomo. Che la terra ti sia lieve. Addio Nick Becattini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA