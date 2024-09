Malore mentre fa il bagno in Salento, muore turista 85enne

Un turista toscano di 85 anni, Ugo Cappelli, è morto in spiaggia a Torre dell'Orso, in provincia di Lecce, a causa di un malore. L'anziano, arrivato in Salento da Firenze per trascorrere le vacanze, stava facendo il bagno nelle acque del lido La Sorgente quando è sentito male.

Soccorso e portato a riva, è stato affidato al personale sanitario del 118 giunto in spiaggia, ma per l'85enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri.



