Maltempo, allerta arancione in Toscana

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione su gran parte della Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 7 di domani domenica 8 settembre fino alle 6 della mattina di lunedì, e un codice giallo sul resto della regione. Lo rende noto il governatore Eugenio Giani sui social invitando a prestare "la massima attenzione, il sistema regionale di Protezione Civile è sempre attivo e pronto a intervenire".

Secondo le previsione "nel corso della mattinata possibilità di temporali, localmente forti, sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all'Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali. Dal tardo pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Previsti cumulati massimi fino a 90 mm, solo localmente superiori, possibili su gran parte della regione".





