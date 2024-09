Disegni, manoscritti, modelli, Vasari in mostra nella sua dimora

Disegni, manoscritti, modelli e opere significative in rapporto con gli affreschi, i decori e gli arredi della Casa e la poetica vasariana. Sarà inaugurata sabato 7 settembre, al Museo statale di Casa Vasari ad Arezzo la mostra 'Il disegno fu lo imitare il più bello della natura. La casa, i disegni, le idee: Giorgio Vasari e la figura dell'intellettuale architetto'.

La rassegna, aperta al pubblico da domenica 8 settembre fino al 2 febbraio 2025, punta a riscoprire la poliedrica forma mentis del genio aretino attraverso le stanze che ne furono abitazione e spazio creativo. L'iniziativa rientra nel programma di 'Arezzo. La città di Vasari', sistema di esposizioni, percorsi e approfondimenti che fino a febbraio 2025 renderà omaggio al maestro in occasione dei 450 anni dalla morte. Il percorso si articola in nuclei tematici, strettamente connessi e dialoganti tra loro.

"La peculiarità della mostra - spiega la co-curatrice Rossella Sileno - è quella di presentare opere d'arte, oggetti e disegni significativi in rapporto con i valori che la Casa di Giorgio Vasari esprime. La dimensione domestica degli spazi e la forte caratterizzazione conferita dalle decorazioni pittoriche ha guidato l'intero progetto espositivo". "Casa Vasari rappresenta uno dei tesori più preziosi custoditi dalla nostra città - dice il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli - straordinaria testimonianza del valore artistico del maestro e del suo rapporto sincero con Arezzo. Nell'anno a lui dedicato la sua dimora, che lo vide architetto e pittore, è a pieno titolo protagonista quale testimonianza privilegiata del suo talento e, per l'occasione, sede di una mostra che ne evidenzia e valorizza la poliedricità".



