E' dedicato a teatro irlandese il 37esimo Festival Intercity

Sarà dedicata al teatro irlandese anche l'edizione 2024 del Festival Intercity che per la sua 37esima edizione propone 'Intercity Dublin 2', in collaborazione, come lo scorso anno, con le istituzioni irlandesi Culture Ireland e Irish theatre institute.

Il Festival, dal 13 settembre al 30 ottobre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (Firenze), si apre con il testo di Tkb, 'Le madri' in prima assoluta in italiano. Un altro debutto è quello di 'The Saviour' di Deirdre Kinahan che porterà in scena Giulia Weber e Olmo De Martino. La conclusione del programma sarà affidata a due nuove repliche di 'Conversation after sex' di Mark O'Halloran, per la regia e le scene di Dimitri Milopulos. Torna anche quest'anno il progetto per i bambini dai 6 ai 10 anni, Intercity Young che avrà come epicentro le fiabe e la mitologia irlandesi. Il progetto Intercity Connections, che nasce da una collaborazione con il National theatre di Londra, farà parte del programma del Festival con nuove repliche delle produzioni di Ic Connections 2024: Journey to X di Nancy Harris, Una serie di pubbliche scuse di John Donnelly e Caos di Laura Lomas. Il festival prevede infine un nuovo workshop internazionale, curato da Peter Hussey della compagnia Irlandese Crooked House.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA