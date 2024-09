Azzurri: Kean,farò di tutto ripagare la fiducia di Spalletti

''Le parole del ct mi caricano e mi motivano a fare bene. Con lui ho un buon rapporto, so che si aspetta molto da me e adesso sta a me ricambiare la fiducia''.

Così Moise Kean parlando a Vivo Azzurro, sui canali della Figc.

L'attaccante della Fiorentina ha ritrovato la maglia azzurra dopo quasi dieci mesi dalla sfida con l'Ucraina che aveva permesso alla Nazionale di Spalletti di accedere allae finale di Euro 2024: a premiarlo il brillante inizio di stagione con i viola con cui ha realizzato già tre reti tra playoff di Conference League e campionato.

''Sono molto contento di questo ritorno in azzurro - ha dichiarato Kean - Bello tornare a vestire questa maglia, ritrovare i compagni e il mister, e avere la possibilità di difendere questi colori. In questi mesi ho imparato molto e ho fatto tante esperienza, positive e negative, che mi hanno fatto crescere''. Ieri l'attaccante viola aveva svolto un lavoro differenziato ma oggi, come previsto, si è regolarmente unito al gruppo: ''Mi sento bene: ieri mi sono allenato a parte, ma era un programma concordato avendo giocato sia giovedì in Conference che domenica in campionato''.

Quindi sulla sfida con la Francia, la prima delle due in programma di Nations League: ''Andiamo ad affrontare una squadra forte, sarà un bel test, mi aspetto da parte nostra una grande prestazione. Dovremo farci trovare pronti e lo saremo''.



