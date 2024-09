Mostra su Walter Albini a Prato prorogata fino 30 novembre

"A seguito del grande successo di pubblico", il Museo del Tessuto di Prato annuncia la proroga della mostra 'Walter Albini. Il talento, lo stilista'.

L'esposizione dedicata allo stilista, nato a Busto Arsizio (Varese) nel 1941 e scomparso a soli 42 anni, proseguirà fino al 30 novembre nella sede del Museo del Tessuto di Prato dove stata inaugurata a marzo scorso.

Attraverso più di 400 oggetti tra disegni, fotografie, bijoux, tessuti e abiti - molti dei quali inediti - la mostra racconta oltre un ventennio di produzione di "un pioniere assoluto del Made in Italy, stilista, padre nobile del prêt-à-porter e del total look. Accompagnerà la mostra fino alla sua chiusura anche un public program realizzato ad hoc dall'istituzione che attraverso proiezioni, conferenze e visite guidate permette di ricostruire la figura di questo rivoluzionario stilista". In programma al Museo del Tessuto il 26 settembre alle 18 la proiezione del video racconto Dietro l'immagine: Walter Albini e la fotografia di moda di Federico Poletti, il 16 ottobre alle 18.30 la conferenza Albini e i tessuti, il 21 novembre alle 1.30 la conferenza L'uomo di Albini



Riproduzione riservata © Copyright ANSA