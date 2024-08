Fiamme nel centro raccolta carta di Terranuova Bracciolini

Incendio nella notte al centro di raccolta Cento materie di Terranuova Bracciolini (Arezzo). Le fiamme, scoppiate intorno alle 3 per cause da chiarire, hanno interessato un'area ampia e, visto che si tratta di un centro stoccaggio carta, si sono propagate velocemente andando a interessare un capannone. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arezzo e in loro supporto, nel corso della notte e della mattinata, sono arrivati anche mezzi e personale da Figline Valdarno, Prato, Firenze e Siena: in totale impegnati 25 uomini e 12 mezzi. Dopo ore di lavoro questa mattina l'incendio è stato definitivamente domato. Ci vorrà tempo ora per bonificare l'area.

A seguito dell'incendio il Comune di Terranuova Bracciolini ha emesso un'ordinanza dove si invita la popolazione a limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva, a non consumare prodotti come frutta e verdura provenienti da colture ricadenti all'interno del perimetro vicino al luogo del rogo, e a mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti.



