Scomparso nel mare di Giannutri, apneista 67enne trovato morto

Scomparso durante una battuta di pesca nel mare dell'isola di Giannutri (Grosseto), un apneista è stato poi ritrovato morto la notte scorsa dai sommozzatori dei vigili del fuoco su un basso fondale in località Punta Secca.

L'uomo deceduto è un 67enne fiorentino.

L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 21 di ieri: su richiesta della Direzione marittima di Livorno, il nucleo sommozzatori del comando di Firenze è partito per Porto Ercole per imbarcarsi sul battello per Giannutri. Le operazioni di ricerca subacquea, coordinate dalla Capitaneria di porto presente con 2 motovedette e un elicottero e con l'assistenza in superficie di un equipaggio della Guardia di finanza, si sono poi concluse alle 2.30 circa con il ritrovamento sul fondale del corpo senza vita dell'uomo, poi recuperato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA