A Bolgheri torna la scenografica cena dei produttori di vino

Torna il 4 settembre Bolgheri DiVino, evento dei produttori del Consorzio dei vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc con la spettacolare 'Cena dei mille' sul viale dei Cipressi di Bolgheri (Livorno), per celebrare il 30/o anniversario della denominazione e l'eccellenza vitivinicola di un territorio straordinario e senza pari. Dopo 3 anni dall'ultima edizione, la scenografica e spettacolare cena si ripete per riunire, in occasione speciale, i produttori associati alla Doc insieme ai loro ospiti, oltre mille, seduti a un lunghissimo tavolo di oltre 1 chilometro, apparecchiato lungo il celebre viale alberato di cipressi celebrato da Giosuè Carducci, simbolo del paesaggio bolgherese.

Alle entrate del viale saranno posizionate sculture di Andrea Roggi.

L' evento è patrocinato da Masaf, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Castagneto Carducci, main partner UniCredit e Pictet Asset Management. Il Consorzio Doc Bolgheri e Doc Bolgheri Sassicaia è formato da 74 produttori i cui vigneti rappresentano il 99% dei 1.365 ettari totali. "Benché il territorio della denominazione sia molto limitato - si ricorda - i produttori hanno saputo valorizzare al meglio le tante sfaccettature del territorio e in pochi anni i vini di Bolgheri sono diventati tra i più apprezzati dalla critica e dal mercato globale, avendo anche il valore medio a denominazione più alto d'Italia". Nell'anno solare 2023 la produzione imbottigliata è stata di circa 6.700.000. Quest'anno sono usciti i Bolgheri Superiore 2021 e il Bolgheri Rosso 2022: quella del 2021, si spiega, "è stata senza dubbio una delle più grandi nella storia di Bolgheri", i "Bolgheri Rosso 2022 mostrano gradi alcolici non eccessivi e ottimi livelli di acidità, garantendo la freschezza tipica della denominazione". Per quanto riguarda il 2023, "i cui primi esemplari di Bolgheri Rosso usciranno a settembre c'è grande soddisfazione da parte di produttori per l'equilibrio e l'armonia che si è riusciti a raggiungere". Albiera Antinori, presidente del Consorzio, spiega che "siamo molto contenti di poter realizzare per la terza volta" Bolgheri DiVino, "bellissimo evento che sintetizza, oltre alla qualità dei nostri vini, la coesione e l'unità di intenti dei produttori, in uno spirito di squadra che ha portato questo piccolo territorio a primeggiare a livello globale insieme alle più importanti aree vocate del mondo".



