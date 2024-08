Caso di Dengue a Massa, scattano le disinfestazioni

Scoperto a Massa (Massa Carrara) un caso di febbre Dengue trasmesso dalla zanzara tigre. Il caso è stato notificato al Comune dall'Asl Toscana Nord Ovest ed è stato rilevato sul litorale, a Ronchi, in via dei Pomi. L'abitato è molto frequentato da vacanzieri al mare adesso. Le autorità sanitarie, secondo quanto si apprende, stanno già monitorando la situazione e stanno prendendo le misure necessarie al contenimento della diffusione del virus.

Intanto è stata disposta la disinfestazione dell'area interessata per contenere il virus. Le operazioni di bonifica avranno inizio dalle ore 2 alle ore 7 del 28 agosto e poi, con gli stessi orari, anche il 29 e 30 agosto.



