Rassegna di poesia a Firenze su Caproni, Pasolini e Ungaretti

Tre eventi unici ed esclusivi dedicati a tre grandi poeti del '900, Giorgio Caproni, Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Ungaretti, i cui fondi sono conservati presso l'Archivio contemporaneo Bonsanti. È la rassegna 'La musica dei poeti. I poeti della musica' del Gabinetto Vieusseux di Firenze, in programma a settembre, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, nel cortile di Palazzo Strozzi.

Gli eventi, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sono stati ideati e pensati per il Gabinetto Vieusseux da Francesco Bianconi, Andrea Chimenti, Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni.

Ad inaugurare la rassegna, l'11 settembre, sarà il reading musicale 'L'Inesauribile segreto' dove Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti ricostruiranno l'anima poetica di Giuseppe Ungaretti attraverso le sue lettere, in un percorso che parte dalla Grande Guerra fino agli ultimi anni del poeta. Giovedì 12 Francesco Bianconi offrirà un suo ritratto intimo e personale di Giorgio Caproni per un racconto decisamente originale e inedito. Venerdì 13 Massimo Zamboni, insieme ai musicisti Cristiano Roversi e Erik Montanari, dedica il suo omaggio a Pier Paolo Pasolini con il reading musicale 'P.P.P. Profezia è Predire il Presente. Un dolore civico profondo'.

"Si tratta di una rassegna assolutamente originale e inedita - spiega il direttore del Gabinetto Vieusseux, Michele Rossi - nata con la volontà di avvicinare il grande pubblico, soprattutto quello giovanile, ai più grandi poeti italiani del Novecento di cui custodiamo i fondi presso l'Archivio contemporaneo Bonsanti. I musicisti sono venuti a visitare l'Archivio, a Palazzo Corsini Suarez, per consultare e "studiare" un po' i fondi dei poeti ai quali hanno deciso di dedicare le loro serate, durante le quali leggeranno lettere o altri documenti da noi conservati, in base alle loro personali suggestioni".



