Due feriti in rissa tra ragazzi a Castiglione della Pescaia

Rissa tra ragazzi nella tarda serata di ieri sul lungomare di Castiglione della Pescaia (Grosseto): due minori sono stai colpiti con un coltello venendo poi trasportati in ospedale.

La lite, secondo quanto emerso, è scoppiata intorno alle 23:30 fra uno gruppo che sarebbe stato composto da giovani grossetani, l'altro da ragazzi in vacanza che arrivavano da Firenze. Tutto sarebbe poi degenerato in una rissa e sono spuntati anche coltelli. Due ragazzi sono stati colpiti e sono caduti a terra sanguinanti. L'allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanze della Croce rossa per soccorrere i feriti, portati poi all'ospedale di Grosseto. Gli altri protagonisti della rissa si sono dileguati: in corso accertamenti dei carabinieri per individuarli.



