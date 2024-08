Principio rogo su traghetto Piombino,evacuata la nave

Un principio di incendio si è sviluppato nella sala motori del traghetto Corsica Express three, della compagnia Corsica Sardinia Ferries, partito dal porto di Piombino alle 15:15 dove ha poi fatto rientro dopo essere salpato per l'Elba. A bordo circa 300 persone, quasi tutti passeggeri, oltre all'equipaggio: la nave è stata evacuata facendo scendere le persone con gli scivoli di emergenza; l'incendio ha determinato un'avaria ai comandi portellone poppiero che non è stato possibile aprire una volta che il traghetto è rientrato a Piombino. Sul posto intervenuti Guardia costiera, Vigili del fuoco e sanitari inviati dal 118. Il Comune ha attivato la Coc. Tra i passeggeri un uomo è stato soccorso per un attacco di panico e uno ha riportato piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo: entrambi hanno rifiutato il ricovero. Al pronto soccorso di Piombino è arrivata poi una donna con un'ustione da sfregamento sullo scivolo.

