A Pupi Avati il premio Spadolini cultura politica

E' stato assegnato a Pupi Avati il XIX premio cultura politica Giovanni Spadolini. La cerimonia per consegnare il riconoscimento al regista si terrà il 25 agosto alle 18 nel Parco del Castello Pasquini a Castiglioncello, nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno). L'evento, patrocinato dalla Regione Toscana, è organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, anche in occasione delle celebrazioni dei trent'anni dalla scomparsa del noto statista fiorentino, profondamente legato al territorio livornese.

"L'assegnazione del premio a Pupi Avati, regista colto e poliedrico, rimane nella tradizione della manifestazione, che ha visto premiati, nel corso della sua ormai lunga storia, personalità di grande spicco nel campo della cultura umanistica e scientifica", afferma il sindaco di Rosignano Marittimo Claudio Marabotti. "La presenza di Pupi Avati a Castiglioncello per ritirare il premio Spadolini - è il commento di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia - onora la cittadina toscana così legata alle più alte tradizioni del cinema italiano, familiare ad artisti indimenticabili quali Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Paolo Panelli e tanti altri, alla sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico, che ha richiamato in loco gli autorevoli protagonisti del cinema italiano".



