Parigi: Guazzini a casa, 'al Mondiale riscatteremo quartetto'

"L'oro è arrivato al termine di una gara sofferta, siamo partite forte sin dall'inizio, nella prima parte eravamo un po' sotto tono ma ci siamo riprese. Volevamo a tutti i costi una medaglia dopo la delusione del quartetto", "è stata un'emozione grandissima, sto realizzando solo ora perché i giorni dopo la vittoria sono stati caotici. Le Olimpiadi hanno tutto un altro valore, è stato bello sapere che tanti italiani da casa ci seguivano, ci ha riempite di orgoglio". Lo ha detto nella sua Poggio a Caiano (Prato) Vittoria Guazzini, oro olimpico a Parigi nel madison in coppia con Chiara Consonni, quando oggi è stata ricevuta dal sindaco, Riccardo Palandri.

Il primo cittadino, con l'assessore Piero Baroncelli e il delegato provinciale Coni, Massimo Taiti, le ha consegnato una medaglia al "valore atletico" e un mazzo di fiori "Sempre bello tornare a casa", aggiunge l'atleta riferendosi a Poggio a Caiano, uno dei comuni medicei dell'area pratese. La mente è già alle prossime sfide: "Ci sono i campionati Europei su strada, i Mondiali su strada e su pista - aggiunge Vittoria -. Bisogna lottare fino all'ultimo e penso che al Mondiale in pista vorremo riscattarci da questo quartetto che non ha preso la medaglia alle Olimpiadi".

Poggio a Caiano vuole organizzarle una festa in autunno e la speranza è di avere la campionessa quando sarà rievocato l'Assedio alla Villa, una tradizione storica locale.



