Ad Arezzo torna il Polifonico, con 11 cori da tutto mondo

Arezzo centro della musica corale internazionale dal 20 al 25 agosto con il Polifonico, il festival corale più antico d'Europa con 350 cantanti da tutto il mondo e che vedrà esibirsi formazioni dalle Filippine, Hong Kong, Italia, Germania, Spagna, Francia, Polonia e Indonesia: in tutto 11 eccellenze della musica corale internazionale che saranno valutate dalla giura di esperti. Previsti concerti, concorsi, convegni e masterclass, con al centro il prestigioso 72/o "Concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo". Il programma della rassegna spazia dalla musica sacra a quella profana, passando per il canto monodico liturgico medievale e il canto popolare.

Ad inaugurare il festival, il 21 agosto alle 21 nella Basilica di San Domenico, il concerto del KammerChor di Saabrücken, uno dei principali cori da camera della Germania.

Per l'occasione sarà eseguito "Per aspera ad astra", un programma speciale che spazierà tra musiche dall'800 al tardo Novecento. Il 22 e il 23 agosto entrerà nel vivo il concorso che proporrà un repertorio che spazia dal Cinquecento al tardo Novecento, toccando il Medioevo e con una sezione dedicata al Petrarca con l'esibizione degli 11 cori. Premiazione il 24 agosto al Caurum Hall di Arezzo.

Nel parco della Fortezza Medicea, sempre ad Arezzo, il 23 agosto dalle 21:15 si svolgerà invece il 39/o Festival internazionale di canto popolare. Domenica 25 agosto alle 10:30 nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, la Santa Messa con la partecipazione del Coro La Rupe e della Cappella Musicale della Cattedrale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA