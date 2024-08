Il nuovo yacht di Steven Spielberg alla fonda all'Argentario

Il mega yacht di Steven Spielberg è alla fonda nel mare dell'Argentario davanti alla villa che è stata per molto tempo di proprietà della regina d'Olanda, a Porto Ercole (Grosseto). Si tratta del Seven Seas, 109 metri di lunghezza, in attività dal luglio del 2023.

Il regista era proprietario di un altro superyacht di 86 metri, che si chiamava sempre Seven Seas, costruito da Oceanco yacht, poi ceduto nel 2021 al magnate dell'acciaio Barry Zekelman, amministratore delegato della Zekelman Industries e da lui lo rinominata Man of Steel.



