Regione Toscana, asilo nido gratis per oltre 13.000 famiglie

Sono 13.025 in tutto le domande per il contributo 'Nidi gratis' accettate dalla Regione Toscana per l'anno scolastico 2024/2025, con un contributo medio assegnato a ciascuna famiglia pari a 2.802 euro. I numeri sono stati annunciati oggi dal presidente della Regione, Eugenio Giani. "A settembre il bando sarà nuovamente aperto - ha detto -, dando modo di partecipare anche a chi, per varie ragioni, non ha fatto ancora in tempo a cogliere questa opportunità. Contiamo di portare a circa 15mila il numero dei beneficiari".

Nell'anno scolastico 2023/24 "questo progetto ha dato la possibilità a oltre 12mila famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro di mandare il proprio figlio o figlia al nido gratis", ha sottolineato il governatore. "Speriamo che questo modello si diffonda anche nelle altre Regioni - ha concluso - e che un giorno sia lo Stato a poter offrire questa opportunità per completare il proprio sostegno in tutto il ciclo formativo, da 0 anni fino al termine dell'età dell'obbligo scolare".



