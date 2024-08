Giani '2 giorni allerta caldo, possibile pressione su ospedali'

"Stamani ho fatto un giro di comunicazioni con coloro che" in Toscana "città per città sono deputati alle funzioni di emergenza. Sono due giorni per noi di allerta dal punto di vista del calore e quindi di vicinanza alle persone fragili, della possibile concentrazione nei pronti soccorsi di persone che possono essere colpite dal caldo. La raccomandazione è cercare di non muoversi, di stare in luoghi refrigerati". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, città che oggi e domani ha allerta in codice rosso.

"Secondo le nostre previsioni - ha detto Giani - oggi e domani saranno i giorni più caldi di quest'anno e il fatto di superare i 40 gradi richiede tutte le precauzioni che sono necessarie, soprattutto per le persone fragili e gli anziani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA