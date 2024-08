Tartaruga Caretta caretta nidifica su spiaggia dell'Elba

"Alla fine, dopo il record di otto nidificazioni dell'anno scorso, una tartaruga marina Caretta caretta ce l'ha fatta a nidificare all'Isola d'Elba: su indicazione di una coppia di turisti della Repubblica Ceca che si sono imbattuti nel grosso rettile marino mentre tornava in mare, le volontarie di Legambiente, autorizzate dal Ministero dell'Ambiente, hanno trovato le preziose uova sotto la caldissima sabbia della spiaggia di Vetrangoli, nel Comune di Capoliveri (Livorno)". Lo ha reso noto l'associazione ambientalista.

"E' la prima deposizione conosciuta di una tartaruga marina nel cuore minerario dell'Isola d'Elba - aggiunge Legambiente - e fa ben sperare che altre spiagge poco frequentate e selvagge del promontorio di calamita vengano scelte per nidificare dalle Caretta caretta. Nuovi preziosi dati per Arpat e le università di Pisa e Siena con le quali Legambiente e il Parco Nazionale collaborano da anni". Il sito è stato subito messo in sicurezza da Legambiente, ma Isa Tonso, responsabile del progetto tartarughe di Legambiente e Parco Nazionale Arcipelago Toscano e referente per l'Arcipelago Toscano per il progetto europeo Life TurtleNest, avverte di "non avvicinarsi troppo al nido, soprattutto con i cani che abbiamo visto che vengono portati sulla spiaggia dalle barche alla fonda".



