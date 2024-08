Covid, in Toscana altri 998 casi e 12 morti, ricoveri +20%

Altri 998 nuovi casi e 12 morti per Covid negli ultimi sette giorni in Toscana secondo il consueto report della Regione. I nuovi contagi e i nuovi decessi sono in linea con la settimana precedente, pur in lievissimo rialzo (erano stati 992 positivi e 10 vittime). Aumentano del 20% invece i ricoveri e le persone in isolamento domiciliare.

I morti degli ultimi giorni sono stati quattro nell'area di Firenze, tre in quella di Pisa, due a Siena, 1 a Prato, a Pistoia e un residente fuori Toscana, e portano a 12.555 il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia nella regione.

I 998 nuovi casi - 334 confermati con tampone molecolare, 664 con test rapido - fanno salire a 1.658.866 il numero dei contagi in Toscana dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 663 in base al tampone negativo e crescono dello 0,04% raggiungendo un totale di 1.644.451 persone dall'inizio della pandemia (99,1% dei casi totali).

I positivi ad oggi sono 1.860. Tra loro sono ricoverate in ospedale 240 persone (+40 unità rispetto alla settimana precedente il saldo fra ricoveri e dimissioni, saldo +20%), di cui 4 in terapia intensiva (-3 persone il saldo fra ingressi e uscite, pari al -42,9%). Gli altri 1.620 positivi sono in isolamento a casa, "perché - sostiene la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+283 il saldo rispetto alla settimana precedente, pari al +21,2%).



